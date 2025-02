Sport repudia episódios de violência entre torcedores antes do clássico contra o Santa Cruz

O clube ainda cobrou uma atitude imediata por parte das autoridades para encontrar os responsáveis, independente se forem torcedores do Sport ou do Santa Cruz. O time reafirmou seus compromisso com a paz entre as torcidas e se colocou à disposição para auxiliar na busca pelos culpados.

O Ministério do Esporte também divulgou uma nota de repúdio em relação ao episódio. A entidade afirmou que as cenas "não condizem com os valores que o esporte deve promover, como respeito, união e convivência pacífica".

Assim como o Sport, o Ministério reforçou a necessidade da investigação para responsabilizar os torcedores protagonistas dos ocorridos.