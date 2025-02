Santos alcança marca de 13 mil gols em sua história no clássico contra o São Paulo

Este sábado, dia 1° de fevereiro, é mais um dia importante na história do Santos. Na vitória por 3 a 1 no clássico contra o São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Peixe chegou à marca de 13 mil gols em sua história, sendo o primeiro time a atingir essa marca.

O responsável por esse gol foi o atacante Guilherme. O jogador marcou o gol de empate da partida, na Vila Viva Sorte, depois do Peixe sair atrás no marcador. Depois disso, Bontempo fez mais um, e Guilherme fechou o placar com a vitória santista, por 3 a 1.