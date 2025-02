Portuguesa bate o Botafogo-SP; São Bernardo vence novamente

Com a vitória, a Portuguesa subiu temporariamente para a vice-liderança do grupo B, com cinco pontos. O Botafogo-SP continua na última posição do grupo A, somando apenas três pontos.

A Portuguesa retorna aos gramados nesta terça-feira, às 18h30 (de Brasília), enfrentando o Velo Clube em Rio Claro. Já o Botafogo-SP viaja até a Vila Belmiro para o confronto contra o Santos, nesta quarta-feira, às 21h35.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi bem movimentado, com a Portuguesa controlando a partida. Logo aos 5 minutos, Maceió abriu o placar para os donos da casa. Então, após o gol, o Botafogo-SP tentou se manter no campo de ataque, mas não levou perigo ao gol do Rafael Santos. Então, aos 23 minutos, Cristiano ampliou e, sem dar chance de reação para o adversário, com 27 minutos marcou o terceiro gol com Jajá.

O Botafogo ainda teve a chance de descontar com Leandro Maciel, aos 49 minutos, após cobrança de falta.

Na volta para o segundo tempo, a Portuguesa continuou criando as melhores chances. No entanto, aos 17 minutos, após Pablo Thomaz sofreu um pênalti, convertendo e ampliando o placar para os visitantes. Ambas as equipes até tentaram marcar novamente, mas desperdiçam as chances até o final da partida.