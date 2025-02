Osasco vence o líder Bauru por 3 sets a 0 e cola na vice-liderança da Superliga feminina de vôlei

O Osasco dominou a partida do início ao fim e não se intimidou diante do Bauru, que vinha de uma série de oito vitórias consecutivas. Com brilho de Mairia, dona de seis pontos, a equipe venceu o primeiro set por 25 a 16.

No segundo set, as donas da casa manteram o mesmo ritmo e se aproveitaram da vantagem no placar. O Bauru endureceu a partida, mas não impediu mais uma vitória do Osasco, dessa vez por seis pontos de diferença.

O time mandante começou melhor no terceiro e derradeiro set. O Bauru equilibrou o jogo e travou bom duelo na reta final. No entanto, o Osasco manteve a tranquilidade e fechou a última parte do jogo pelo mesmo placar.