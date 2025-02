Neymar diz não participar do mercado do Santos, mas revela: "Telefone do meu pai está trabalhando muito"

"O telefone do Neymar pai está trabalhando muito, o meu está off. Neste quesito, quando me perguntam de algum jogador para mim, dou a minha opinião, mas não é algo que vou me meter. Isso cabe ao presidente juntamente com o treinador e nosso CEO. Eles são responsáveis por montar a equipe", contou.

Neymar pai é amigo pessoal do presidente Marcelo Teixeira e tem influência no mercado. Ele cuida da carreira de alguns jogadores.

Além de Neymar, o Santos anunciou outros cinco reforços em 2025: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral direito Leo Godoy, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares. O volante Zé Rafael, o meia Barreal e o atacante Gabriel Veron também estão acertados com a diretoria.