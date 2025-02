Mayke avalia início difícil do Palmeiras e projeta duelo com o Guarani

O Palmeiras tem tido um início de temporada longe do ideal e tem recebido críticas da torcida. No último compromisso, a equipe empatou sem gols com o Red Bull Bragantino, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O lateral direito Mayke, que completou 300 jogos neste compromisso, avaliou o começo do ano do Verdão.

"A pré-temporada está sendo muito curta, né? Eu, como jogador, nunca vivenciei isso, mas temos de estar preparados para tudo. O Abel teve a decisão de, no começo do ano, revezar os jogadores em duas equipes para lá na frente estarmos todos 100% fisicamente" disse.

Nesta primeira fase do Estadual, o técnico Abel Ferreira optou por dividir o elenco em dois grupos: o time A e o time B, devido ao congestionado calendário de 2025. Até o momento, o Verdão conquistou duas vitórias, teve dois empates e sofreu uma derrota.