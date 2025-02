Marlon Freitas destaca preparação do Botafogo para a Supercopa Rei

"A gente está preparado, conseguiu recuperar bem do último jogo, do clássico do jogo passado, uma vitória que dá confiança para essa final, mas a gente sabe que é um outro adversário, é um outro jogo, é uma final, é um jogo só, o detalhe faz muita diferença. Acredito que vai ser um grande jogo. Muito cuidado, uma estratégia boa, eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e nós vamos conseguir o nosso objetivo, com toda humildade, com todo respeito. Isso que vamos buscar durante os 90 minutos", declarou Marlon Freitas, à "Botafogo TV".

Após um 2024 histórico, em que conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o elenco principal do Botafogo entrou em ação na última quarta-feira. No primeiro jogo do grupo principal em 2025, o Fogão venceu o Fluminense por 2 a 1, pelo Campeonato Carioca. Agora, é hora de decidir a Supercopa Rei.

O Botafogo chegou a Belém na noite desta sexta-feira e foi recebido com festa pela torcida. Marlon Freitas agradeceu o carinho e conta com o apoio no duelo deste domingo.

"Fizeram uma grande festa na nossa chegada ao hotel. Acredito que também vão fazer uma grande festa amanhã, vão nos apoiar durante os 90 minutos, assim como foi na temporada passada, assim como foi no jogo passado também. Eu conto com o apoio do torcedor, a gente vai se entregar, a gente vai se empenhar, vai se dedicar ao máximo em busca de mais uma taça. Sabemos da importância que é esse jogo, essa competição, muito importante para o clube, para a gente continuar fazendo história. É isso, com muita humildade, com muito trabalho, dedicação e empenho, a família do Botafogo vai em busca de mais uma taça", afirmou.

Botafogo e Flamengo decidem a Supercopa Rei neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Mangueirão. O torneio reúne os campeões do Campeonato Brasileiro (o Fogão) e o da Copa do Brasil (o Fla) da última temporada.