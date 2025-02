Luisa Stefani derrota número 1 do mundo e vai à final no WTA de Linz

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 30ª do mundo, se garantiu neste sábado na decisão do WTA 500 de Linz, na Áustria. A brasileira e a húngara Timea Babos, cabeças de chave 4, derrotaram a tcheca Katerina Siniakova, número 1 do mundo, e a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 1, com parciais de 6/3 4/6 10/7.

Stefani, que disputa apenas o segundo torneio do ano, e Babos jogam a decisão neste domingo, por volta das 11h30 (de Brasília), contra a dupla das irmãs ucranianas Nadiia e Lyudmila Kichenok, cabeças de chave 3.

A paulistana celebrou a classificação para a final, que será a sua 18ª final na carreira. Stefani busca o 10º troféu nível WTA, o mais alto do circuito feminino.