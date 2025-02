Ketiley Batista bate recorde brasileiro dos 60 metros com barreiras

Thiago Gobatti sagrou-se campeão nos 60 metros rasos neste sábado

Vinícius Rocha Moraes (Pindamonhangaba - ASPMP) foi o segundo colocado com 6.65 (1.7) e Lucas Vilas (SESI-SP) o terceiro com 6.66. William Venâncio fez sua melhor marca pessoal - 20,63 m - para ficar com a medalha de ouro no arremesso do peso.

Welington Silva Morais (EC Pinheiros-SP), Maranhão, não repetiu a marca de sua estreia na temporada (20,64 m) e ficou em segundo (20,03 m), com Thiago Nogueira Alves (ADC São Bernardo-SP) em terceiro (17,25 m).

O Campeonato Sul-Americano de Cochabamba, que acontece nos dias 22 e 23 de fevereiro, está na mira da maior parte dos atletas. O Atletismo Brasil vai convocar os dois melhores posicionados no Ranking Brasileiro Combinado (Indoor/Outdoor), no período de 27 de abril de 2024 a 2 de fevereiro de 2025, até dois atletas por prova, para o Sul-Americano. Apenas a cidade boliviana de Cochabamba tem pista indoor oficial no continente.