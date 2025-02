João Fonseca perde primeiro jogo entre Brasil e França na Copa Davis

O brasileiro João Fonseca (N.99 no ranking da ATP) foi derrotado neste sábado, na cidade de Orléans (França), no primeiro jogo do confronto entre Brasil e França pela Copa Davis. Uma das grandes promessas do tênis mundial e revelação no último Aberto da Austrália, Fonseca perdeu para francês Ugo Humbert (N.15), com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 25 minutos.

Com isso, a França llidera o confronto por 1 a 0 na disputa pela vaga nas oitavas de final da competição. O primeiro país a chegar a três pontos avança no torneio.