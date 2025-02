Guarani x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo pela sexta rodada do Paulistão

Atividades táticas e todas as atenções voltadas ao desafio do próximo domingo! Avanti! ? ? https://t.co/U1XntqtC9s pic.twitter.com/vSKUAuMAng

Como chegam as equipes?

A equipe palmeirense está há dois jogos sem vencer no Estadual. Na última rodada, o Verdão empatou sem gols com o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. Antes disso, perdeu do Novorizontino, de virada, por 2 a 1, na Arena Barueri.

Ao todo, o Palmeiras tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. Com isso, a equipe fica na vice-liderança do Grupo D, com oito pontos, quatro a menos que o líder São Bernardo. O duelo contra o Bugre é o último antes do clássico contra o Corinthians.