Giro: Fortaleza vence o Floresta e avança às semis do Cearense

O Fortaleza está na semifinal do Campeonato Cearense. Neste sábado, o Leão do Pici visitou o Floresta, no estádio Presidente Vargas. Com gol de Yago Pikachu, a equipe venceu o adversário por 1 a 0.

A vitória garantiu o Tricolor na semifinal do Estadual. Com 12 pontos a uma rodada do fim da primeira fase, o Fortaleza lidera o Grupo B e não pode mais ser alcançado pelas demais equipes. O Floresta ocupa a segunda posição do Grupo A, com cinco unidades.

O Fortaleza volta suas atenções ao duelo contra o Sport, válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). O Floresta, por sua vez, joga no próximo sábado contra o Tirol, pelo Cearense.