Gêmio vence o São Luiz por 3 a 0 e mantém invencibilidade na temporada

Aos 23 minutos da primeira etapa, Braithwaite conseguiu um passe para Cristaldo na entrada da área que, com um toque na bola, conseguiu passar do marcador para finalizar cruzado a um passo da pequena área, e marcou seu primeiro gol no jogo.

Com 37 no relógio, Cristaldo recebeu a bola do atacante Pavón dentro da área e converteu a chence com uma batida aberta com a perna esquerda.

No fim da primeira etapa, aos 43 minutos, Cristaldo tentou encobrir o goleiro do São Luiz. A bola bateu no travessão e sobrou para o centroavante Arezo marcar de cabeça com o gol aberto.

Já no segundo tempo, com 35 minutos, Monsalve aproveitou o rebote do goleiro para anotar o quarto do Grêmio no jogo.

Aos 44 da etapa complementar, Edenilson roubou a bola no meio de campo e passou para Braithwaite que, em uma bela arrancada, finalizou forte a gol e fechou o placar.