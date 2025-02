Casal encara viagem da Bolívia ao Brasil para ver apresentação de Neymar

"Eu enfrentei essa viagem porque gosto do Neymar desde a época que ele estava no Santos. Vou sempre ao Maracanã quando ele vai jogar lá, que são poucas vezes. Acompanhei ele em todos os clubes e decidi vir ver ele ser apresentado aqui no Santos. Meu amor pelo Neymar fez eu ser santista", disse.

"Eu vim por causa dele", completou Gabriela.

O casal chegou para a festa por volta de 12 horas (de Brasília) e foram os primeiros a entrar quando os portões abriram, às 16 horas. Os dois, aliás, correram risco de ficar de fora do evento.

"Primeira vez que eu vim para cá. Estava ansioso, nem consegui dormir direito. Fiquei rolando de um lado para outro na cama. Passei a madrugada tentando conseguir ingresso. A gente veio, nem que fosse para ficar do lado de fora, mas consegui o ingresso", revelou Pedro.

Além de Neymar, a festa contou com diversas atrações, incluindo shows de Mano Brown, Projota, Supla, MC Bin, MC WM e outros.

Neymar, que rescindiu com o Al-Hilal, assinou um contrato de cinco meses com o Santos, com possibilidade de prorrogação. Ele será o camisa 10 do time.