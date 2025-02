Fluminense vence clássico contra o Flamengo pela Superliga feminina de vôlei

Na noite desta sexta-feira, o Fluminense derrotou o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0 no Tijuca Tênis Clube, pela quinta rodada do returno da Superliga feminina de vôlei. O Tricolor Carioca fechou o clássico com parciais de 26/24, 25/20 e 25/21.

Com a vitória, as jogadoras do Fluminense ultrapassaram o Flamengo na classificação e alcançaram a quarta posição, com 33 pontos após 16 jogos. O Rubro-Negro, que está em quinto lugar com os mesmos 33 pontos, terá agora pela frente duas semanas sem jogos para buscar ajustes na equipe após o revés desta sexta.