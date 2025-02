Fluminense encaminha renovação com o colombiano Jhon Arias

A novela sobre a permanência ou não de Jhon Arias no Fluminense parece estar chegando ao fim. O Tricolor Carioca teria chegado a um acordo com o colombiano, que irá estender seu vínculo com o clube das Laranjeiras após não conseguir uma transferência para o futebol europeu.

A oficialização sobre a renovação do contrato de Arias deve acontecer ainda neste sábado, em uma entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, com a presença do presidente Mário Bittencourt.

A informação sobre o acerto do Fluminense com Jhon Arias para a renovação do colombiano foi divulgada inicialmente pela TNT Sports.