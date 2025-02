Flamengo vence o Minas de virada e conquista o tetracampeonato da Copa Super 8 de basquete

O maior marcador do jogo foi Baralle, do Minas, com 17 pontos. Do lado flamenguista, Ruan marcou 14. Alexey e Balbi também se destacaram, com dez pontos cada um, comandado a virada do Flamengo.

VAMOOOOOOOOOOOS #FLABASQUETE! ?? https://t.co/pWKfGyk2Bm ? Flamengo (@Flamengo) February 1, 2025 Minas e Flamengo protagonizaram um primeiro quarto equilibrado. A equipe mineira levou vantagem e terminou o período à frente do placar: 13 a 10. No segundo quarto, o Minas começou mais agressivo, viu o time carioca crescer na reta final, mas conseguiu manter a pegada e se manteve à frente do placar antes do segundo tempo, aproveitando falhas na defesa flamenguista. No terceiro quarto, o Minas viu a equipe carioca vencer o primeiro período do jogo, mas ainda manteve-se em vantagem no placar geral. Assim, o time mineiro foi para os últimos minutos da decisão quatro pontos na frente. Logo no início do último quarto, o Rubro-Negro encostou no placar, com uma cesta de três de Balbi.