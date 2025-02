Expulso contra o São Paulo, Caixinha não comanda Santos em possível estreia de Neymar

Neymar foi apresentado no Santos na última sexta-feira (31) em grande festa na Vila. O jogador não pôde estrear no torneio no clássico pois ainda não está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nem inscrito na lista do Campeonato Paulista. Isso deve ocorrer nos próximos dias.

Havia a expectativa de que Neymar acompanhasse a partida em um dos camarotes da Vila Viva Sorte, mas a diretoria do Santos entendeu que as últimas horas do craque foram extremamente cansativas e, por isso, foi acordado de que ele se apresentasse somente na segunda-feira (03).