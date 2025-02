Em meio a pedido de Abel por mais um zagueiro, Palmeiras vê opções no setor diminuírem

O Palmeiras perdeu dois zagueiros nesta janela de transferências: Vitor Reis e Michel. O setor, porém, não está em condições ideias para o técnico Abel Ferreira, que desde 2024, tem pedido a contratação de um defensor canhoto para compor o elenco palmeirense.

Vitor Reis, de 18 anos, foi vendido para o Manchester City, no último mês. O atleta é formado nas categorias de base do Verdão e estreou pelo time profissional em junho de 2024. Apesar do pouco tempo de experiência, terminou o ano como um dos destaques da equipe e entre os titulares de Abel Ferreira.

"As contratações são claras, muito específicas e faltam jogadores. Faltam no mínimo três. O Vitor Reis era um jogador que eu não queria vender. Disse à pessoa que me ligou: 'até vendo, mas só depois do Mundial', e ele disse 'não, vou comprá-lo agora'. Portanto, temos que buscar para essa posição", disse o treinador logo na primeira rodada do Paulistão, após vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa.