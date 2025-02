Do Rei para o Príncipe: Neymar assume a camisa 10 do Santos

O Santos não poderia ter ninguém melhor para assumir a camisa 10 a não ser Neymar. O atacante retorna ao seu clube de origem para tirar o número do armário e tentar honrar Pelé.

Em forma de respeito ao grande ídolo do Alvinegro Praiano, morto no final de 2022, a diretoria decidiu aposentar a 10 durante toda a Série B do Campeonato Brasileiro. O uniforme foi trancado em uma cápsula no vestiário da Vila Belmiro.

Com a equipe de volta à elite, veio o questionamento de quem assumiria o número. A resposta foi dada nesta sexta-feira. Neymar foi apresentado à torcida no gramado do Urbano Caldeira com a camisa 10.