Com um a mais, Juventude vence clássico fora de casa contra o Caxias pelo Gaúcho

O Juventude venceu o Caxias por 2 a 0, neste sábado, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Abner e Erick Farias marcaram os gols do time visitante, que teve um jogador a mais durante boa parte do clássico.

A equipe jaconera lidera o Grupo C do Estadual, com nove pontos, três vitórias e uma derrota. O Caxias, por sua vez, perdeu a chance de assumir a ponta do Grupo B e segue na vice-liderança, com seis unidades, uma a menos que o líder Internacional.

Ambos os times voltam a campo pelo Gaúcho na quarta-feira. O Juventude recebe o Grêmio, enquanto o Caxias visita o Avenida.