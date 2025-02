Com show de Guilherme, Santos vira sobre o São Paulo e encerra sequência de derrotas no Paulistão

O Santos, enfim, acabou com a sequência derrotas no Campeonato Paulista neste sábado. Recebendo o São Paulo na Vila Viva Sorte, pela sexta rodada da competição, o time comandado por Pedro Caixinha, expulso logo aos seis minutos, saiu atrás no placar, mas foi resiliente para sair de campo com o importantíssimo triunfo por 3 a 1. Guilherme (2) e Gabriel Bontempo balançaram as redes para os donos da casa. Lucas marcou o gol tricolor.

Com o resultado, o Santos subiu para a vice-liderança do Grupo B, com os mesmos sete pontos do líder Guarani, que entra em campo neste domingo. Já o São Paulo continua na primeira colocação do Grupo C apesar do revés, com dez tentos, um a mais que o Novorizontino.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, contra o Mirassol. Já o Santos encara o Botafogo-SP, no mesmo dia, às 21h35 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, partida que deverá ser marcada pela reestreia de Neymar pelo Peixe.