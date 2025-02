Com gols de Coronado e Talles, Corinthians vence Noroeste e mantém bom momento no Paulista

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Corinthians seguiu em cima do Noroeste e, aos 10 minutos, chegou a ir às redes com Romero, em passe de Carrillo, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada. Aos 18, Talles Magno escapou pela esquerda e bateu travado para defesa de Felipe Alves.

Aos 30 minutos, o Corinthians ampliou com Talles Magno. Charles recebeu passe em profundidade de Coronado e serviu o atacante, que finalizou no ângulo da meta de Felipe Alves. Aos 35, o Noroeste assustou com finalização de Carlão para defesa de Hugo Souza, sua primeira na partida.

Aos 40, o Noroeste ficou com um jogador a menos por conta de uma falta de Rodolfo em Yuri Alberto, matando uma jogada de chance clara de gol. Na batida, Coronado finalizou com perigo, para fora.

No minuto 45, o Noroeste descontou com Pedro Felipe, que foi lançado em profundidade, driblou Hugo Souza, e finalizou para o fundo do gol.

FICHA TÉCNICA