PSG goleia o Brest com direito a hat-trick em prévia de duelo na Champions

O próximo duelo do PSG é pela Copa da França. Nesta terça, os comandados de Luis Enrique enfrentarão o Le Mans, fora de casa, às 17h10 (de Brasília). Pela Ligue 1, os parisienses atuarão apenas na próxima sexta (07), quando receberão o Mônaco, às 17h05.

Classificação e jogos Francês

Por sua vez, o Brest enfrentará o Troyes nesta terça, às 15h, também pela Copa da França. No Campeonato Francês, a equipe volta a jogar na sexta (07), contra o Nantes, fora de casa, às 15h.

Os gols do jogo

Aos 29 do primeiro tempo, Barcola recebeu em profundidade e deixou Ousmane Dembélé sem goleiro para abrir o placar para o Paris Saint-Germain.

Porém, logo aos quatro minutos da etapa final, Romain Del Castillo aproveitou rebote e empatou o marcador.

Aos 11 da segunda etapa, Dembélé aproveitou rebote após confusão da defesa e recolocou o PSG na frente do placar. Cinco minutos depois, Dembélé marcou mais um, seu terceiro no jogo. Lee Kang In deu belo passe para o francês, que finalizou na saída do goleiro e fez.