Clássico San-São é adiado em 30 minutos pela forte chuva

O clássico San-São deste sábado, pelo Campeonato Paulista, foi adiado em 30 minutos pela Federação Paulista de Futebol por causa da forte chuva que assolou a Baixada Santista neste sábado.

A partida estava marcada para começar às 20h30 (de Brasília) na Vila Viva Sorte, porém, com muitas poças de água no gramado, o trio de arbitragem, em consenso com os representantes de Santos e São Paulo, optou por adiar em 30 minutos o início do clássico.

O temporal durou toda a tarde e invadiu o período da noite, sem cessar. Com isso, diversas poças de água começaram a aparecer no gramado da Vila Viva Sorte, colocando em dúvida a qualidade do espetáculo deste sábado.