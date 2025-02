Calleri busca manter bom retrospecto no clássico San-São pelo Paulista

Jonathan Calleri, atacante do São Paulo, é um dos principais protagonistas tricolores em clássicos recentes contra o Santos. Com três gols marcados nos últimos quatro encontros entre as equipes, o atleta argentino busca manter seu bom retrospecto no próximo San-São.

A sequência de Calleri contra o rival da Baixada começou em 2023, quando o Tricolor venceu por 3 a 1 no Morumbi, também pelo Estadual, com um gol do camisa nove.

Na partida seguinte, ele continuou decisivo contra o Peixe. No mesmo ano, o São Paulo novamente recebeu o Alvinegro Praiano, desta vez pelo Brasileirão, e goleou por 4 a 1, com duas bolas na rede anotadas pelo atacante.