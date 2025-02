Calleri aponta desatenção do São Paulo em derrota para o Santos: "Não tivemos a mesma intensidade"

O São Paulo viu sua invencibilidade no Campeonato Paulista desta temporada cair com a derrota por 3 a 1 para o Santos. O Tricolor saiu na frente, mas sofreu a virada em jogo da sexta rodada do Estadual, que aconteceu na Vila Viva Sorte, neste sábado.

Atacante do Tricolor, Calleri avaliou o jogo feito pelo São Pualo e lamentou a desatenção após sair à frente do placar em lance que ocasionou o empate do Santos ainda no primeiro tempo. O camisa 9 pediu foco na sequência do trabalho.

"Acho que fizemos bons 30 minutos. Obviamente o gramado fez sua parte, não deu para jogar muito, mas saímos à frente do marcador. Estávamos fazendo um bom jogo até ter uma desatenção e tomamos um gol. Eles vieram para cima e ganharam o jogo. Mas acho que nos primeiros 30 minutos foi um jogo inteligente nosso. No segundo tempo, não tivemos a mesma intensidade e perdemos. Agora é pensar em quarta-feira contra o Mirassol e seguir trabalhando para melhorar", disse à TNT Sports.