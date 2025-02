Brasil x Colômbia: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Sul-Americano Sub-20

Neste sábado, pela última rodada da primeira fase do Sul-Americano Sub-20, o Brasil enfrenta a Colômbia, às 18h (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, na Venezuela.

Em jogo válido do Grupo B, a Seleção Brasileira está em terceiro lugar, com seis pontos, enquanto a Seleção Colombiana está na segunda colocação, com sete pontos. As duas equipes precisam ficar entre as três primeiras do grupo para se classificarem à fase final.

ONDE ASSISTIR