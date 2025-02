Brasil perde da Colômbia e termina primeira fase do Sul-Americano sub-20 em terceiro lugar

Cerca de 20 minutos depois, o Brasil criou nova chance. Rayan recebeu na área, bateu firme para o gol e viu Rojas espalmar para a área. A defesa colombiana, então, afastou o perigo.

No segundo tempo, a Colômbia abriu o placar logo no início. Com um minuto no relógio, a Colômbia aproveitou o vacilo na defesa brasileira. Villareal foi lançado no área, bateu cruzado de dentro da área, sem chance de defesa para o goleiro Felipe Longo.

Aos 11 minutos, o Brasil quase deixou tudo igual. Rayan cobrou falta perto da entrada da área e mandou direto para o gol. Rojas deu o rebote para o meio da área, Gabriel Moscardo tentou na sobra e carimbou a trave. A Colômbia assustou o Brasil novamente, aos 31, em contra-ataque. Dessa vez, porém, Longo defendeu o chute de Villarreal para salvar a Seleção do segundo gol.

Nos acréscimos, Breno Bidon quase empatou para o Brasil, em uma tentativa de encobrir Rojas. Contudo, Mosquera salvou em cima da linha.