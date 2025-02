Bayern de Munique vence em casa e se mantém confortável na liderança do Alemão

A vitória manteve o Bayern confortável na primeira colocação da Bundesliga, com 51 pontos em 20 jogos. A equipe de Kane e companhia abriram provisoriamente nove pontos de vantagem sobre o Leverkusen, que ainda joga nesta rodada. O Holstein Kiel é o 17º colocado com 12 pontos em 20 partidas.

O Bayern volta a campo pela competição na próxima sexta-feira (07), quando enfrentará o Werder Bremen em casa, às 16h30 (de Brasília). Por sua vez, o Holstein Kiel jogará dois dias depois contra o Bochum, em seus domínios, às 11h30, também pela Bundesliga.

Primeiro Tempo

O Bayern de Munique abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Após jogada individual de Michael Olise, Jamal Musiala recebeu na entrada da pequena área e concluiu com firmeza no canto direito do goleiro do Holstein Kiel.

Aos 33, Pavlovic acertou um grande chute no ângulo, obrigando o goleiro Weiner a fazer boa defesa. Aos 48, Harry Kane recebeu cruzamento e de cabeça ampliou o marcador para o Bayern.

Segundo Tempo