Bahia e Vitória empatam sem gols no clássico número 500

Neste sábado, Bahia e Vitória se enfrentaram no clássico de número 500 entre as equipes. As equipes ficaram apenas no empate por 0 a 0, na Arena Fonte Nova, em partida pela sexta rodada do Campeonato Baiano.

O retrospecto do clássico agora conta com 153 empates, além de 194 triunfos do Bahia e 153 conquistas do Vitória.