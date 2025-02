Atuesta, do Palmeiras, desperta interesse do Orlando City

A informação foi publicada pelo veículo estrangeiro Givemesport e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O colombiano foi contratado pelo Palmeiras em 2022, atuando em 52 partidas naquela temporada. Entretanto, não convenceu e perdeu minutos nos anos seguintes. Em 2024, Atuesta foi emprestado ao Los Angeles FC, onde retomou seu bom futebol e disputou 43 jogos, marcando quatro gols e dando três assistências.

Após retornar ao Palmeiras no fim do último ano, Atuesta não tinha expectativas de que seria utilizado. A perspectiva mudou com o jogador saindo do banco de reservas nos dois primeiros jogos do Verdão no Paulistão. Entretanto, o colombiano não teve grandes performances.

O meia ganhou minutos com o técnico Abel Ferreira nos primeiros três jogos do Palmeiras na temporada. Ele não entrou em campo nas últimas duas partidas do Alviverde. No total, Atuesta tem 63 jogos pela equipe, com dois gols marcados e duas assistências.