Memphis, do Corinthians, exalta retorno de Neymar: 'Você inspira uma nação'

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, escreveu uma mensagem especial para Neymar por meio de suas redes sociais. O holandês exaltou o retorno do amigo ao futebol brasileiro e lembrou que em breve eles vão se encontrar dentro de campo no clássico entre Corinthians e Santos, pelo Estadual.

Memphis fez questão de destacar a importância que Neymar tem para o povo brasileiro, especialmente por ser uma referência para as crianças que sonham em jogar futebol profissionalmente um dia.

"Irmão, a decisão de voltar para o lugar de onde você veio é muito maior do que o futebol. Você inspira uma nação inteira! Você é a razão pela qual crianças das favelas vão sair às ruas com uma bola nos pés, sonhando alto e acreditando que é possível vencer na vida. Este país está em ascensão, e você terá um papel fundamental nessa transição", escreveu Memphis no Instagram.