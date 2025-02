Artilheiro, Vegetti destaca luta do Vasco no empate com o Volta Redonda

? Os gols do Vasco na partida de hoje, ambos marcados por Vegetti. ????#VascoDaGama pic.twitter.com/PA11jLJmes

O Vasco não teve uma atuação muito inspirada. Na etapa final, o Volta Redonda saiu na frente após um gol contra de João Victor. Na sequência, Vegetti, de pênalti, empatou. Entretanto, o Voltaço voltou a ficar à frente do placar após um vacilo de Lucas Oliveira. Bruno Santos marcou um bonito gol em Cariacica.

Embora sem muita inspiração, o Vasco não desistiu. Aos 48 minutos, após cobrança de escanteio, Vegetti ganhou pelo alto e garantiu o empate para o Gigante da Colina no duelo que valia a liderança do Carioca. Vegetti, agora, é o artilheiro de forma isolada do Carioca. Ele chegou a cinco gols.

Com o empate, o Vasco agora tem 13 pontos, a mesma pontuação do Volta Redonda, que está na liderança por ter uma vitória a mais. Na próxima rodada, o Gigante da Colina tem o primeiro clássico pela frente e encara o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha.