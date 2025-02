Artilheiro do Santos, Guilherme é o jogador da Série A com mais gols marcados em 2025

Os jogadores dos times da Série A com mais gols marcados na temporada 2025! ??

Qual nome mais te surpreendeu? ??

Em casos de empate, os jogadores com menos jogos/minutos ficaram na frente.

Sofascore Brasil January 31, 2025

Além disso, Guilherme é o artilheiro do Campeonato Paulista, com um gol a mais que Daniel Amorim, que tem quatro tentos marcados com a camisa do Velo Clube. O atacante santista ainda é o líder em participações em gols na competição, com cinco.

Guilherme marcou cinco dos seis gols do Santos no Paulistão. O jogador balançou as redes em quatro partidas diferentes (Mirassol, Ponte Preta, Palmeiras e São Bernardo) e só passou em branco na derrota diante do Velo Clube, por 2 a 1.