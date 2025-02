A volta do Príncipe: os bastidores de como os torcedores do Santos receberam Neymar

Enquanto a hora de entrar não chegava, o comércio faturava. A loja oficial do Alvinegro Praiano ficou lotada durante todo o dia. Os funcionários perderam a noção de quantas camisas com o nome do Neymar e o número 10 foram vendidas. No meio das ruas, os vendedores ambulantes comercializavam faixas, copos, bandeiras, máscaras e camisetas.

Conforme o tempo foi passando, a movimentação foi crescendo. Então, quando as portas do palácio enfim se escancaram, a multidão correu para garantir um lugar privilegiado e assistir ao retorno do Príncipe.

Apesar da correria inicial, a Vila demorou para ficar lotada. Isso aconteceu apenas minutos antes de Neymar sair do vestiário e subir ao gramado. Os segundos que antecederam este momento, aliás, pareceram levar horas para os torcedores, que não se aguentavam de ansiedade.

A presença do ídolo no palco durou pouco. Foram alguns minutos e um breve discurso. Mas foi tempo suficiente para misturar as gotas de chuva com lágrimas de emoção.

Os cânticos de "ole, ole, ole, ola, Neymar, Neymar" ecoaram pelo Urbano Caldeira. A Torcida Jovem, principal organizada do Santos, ainda criou uma nova música. "O Neymar está de volta para a Baixada. Neymar está de volta para o Santos", gritaram.