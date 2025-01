William Gomes e João Moreira se despedem do São Paulo nas redes sociais

O ponta do São Paulo de 18 anos, William Gomes, assinou com o Porto e foi anunciado pela equipe portuguesa na manhã desta sexta-feira. João Moreira também sai do Tricolor para o Dragão. Os jogadores se despediram do São Paulo nas redes sociais.

"Do vermelho, preto e branco eu só quero carregar o que foi de melhor. O São Paulo mudou minha vida, mudou a vida da minha família e a minha gratidão por tudo isso não cabe nem em palavras", disse William Gomes em se Instagram.