Veja por que Caixinha não pensa em mudar o esquema tático do Santos em meio à má fase

"A maior parte dos gols que sofremos, não tem a ver com a quantidade de gente que tínhamos na área. Não tem relação com três zagueiros, mas sim com com o nosso perfil e comportamento. Acho que não podemos criar dúvidas em nossos jogadores. O problema está identificado, resta trabalhar para ajustar isso. Os jogadores estão se esforçando", completou.

O Peixe só não foi vazado pelo alto na estreia do Estadual, na vitória de 2 a 1 sobre o Mirassol. Nos outros quatro compromissos, o clube sofreu pelo menos um tento em jogadas deste tipo. O time levou nove gols no Paulistão até o momento.

Sem vencer há quatro jogos, o Alvinegro Praiano está na segunda colocação do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani. Red Bull Bragantino, com quatro, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O Santos volta a campo no sábado, quando recebe o São Paulo, pela sexta rodada do Estadual. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).