Vasco x Volta Redonda: veja as prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Carioca

Invicto e embalado por três vitórias consecutivas, o Vasco mira a liderança. O técnico Fábio Carille deve manter a escalação para esta partida. Sua única dúvida é na zaga, já que Lucas Oliveira ficou de fora contra o Maricá na última rodada por conta de um incômodo muscular e não tem escalação garantida. Com isso, Lucas Freitas pode ser mantido na equipe titular.

O Voltaço é o atual líder da competição com 12 pontos, mesma contagem do Vasco, segundo colocado. O time da Cidade do Aço possui quatro vitórias contra três do Cruzmaltino, e por isso está no topo da tabela de classificação.

Derrotado pelo Flamengo no último domingo, o Volta Redonda se recuperou ao vencer a Portuguesa no meio da semana. Agora líder, a equipe do técnico Rogério Corrêa quer manter a posição na tabela diante do Cruzmaltino.