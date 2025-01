Vasco x Volta Redonda: equilíbrio marca histórico recente

Vasco e Volta Redonda se enfrentam neste sábado, às 16h30, em Cariacica (ES), no duelo de líderes do Campeonato Carioca 2025. O confronto promete ser disputado, pois o equilíbrio vem fazendo parte do encontro dessas equipes nesta década.

Desde 2020, foram disputados 5 jogos, com 2 vitórias do Vasco, 2 do Volta Redonda e 1 empate. O saldo de gols traz uma ligeira vantagem vascaína por 7 a 6.

O último encontro dos times aconteceu no Campeonato Carioca do ano passado. No dia 24 de fevereiro, o Vasco venceu por 2 a 1, com gols de Zé Gabriel e Vegetti.