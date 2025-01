Santos x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do clássico válido pelo Paulistão

O Tricolor se encontra na liderança do Grupo C, com dez pontos conquistados, quatro a mais em relação ao Novorizontino, que aparece logo atrás.

No último clássico entre as equipes, o Santos venceu por 1 a 0, com gol de Morelos. A partida, que aconteceu no Morumbis, foi válida pela oitava rodada do Paulistão de 2024.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X SÃO PAULO

Local: Vila Belmiro, em São Paulo (SP)



Data: 1º de janeiro de 2025, sábado