Santos monta telão em frente à Vila Belmiro para passar apresentação de Neymar

Já quem comprou ingresso poderá entrar no estádio a partir das 16h (de Brasília). Os bilhetes custavam R$ 100,00 (R$ 50,00 a meia).

A festa contará com shows de Mano Brown, Projota, Supla, MC Bin, MC WM e outros. Todos os artistas confirmados são torcedores do Peixe.

Neymar rescindiu com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última segunda-feira e chegou no Brasil na manhã desta sexta. Antes do evento, ele assinará um contrato de seis meses com o Santos.

O atacante defendeu o Peixe de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

De volta após 12 anos, Neymar disputará o Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil.