Paulinho revela papo com Abel e conta em que posições pode ajudar o Palmeiras: "Estou disposto"

"Eu acho que um dos fatores principais da minha mudança em termos de números, tanto de gols, de assistências, número de jogadas foi a posição. Quando eu voltei para o Brasil no final de 2022 para 2023, eu peguei um treinador que era o Eduardo Coudet e ele queria contar comigo no ataque, como um nove, um segundo atacante. Já tinha jogado outras vezes assim antes disso, tinha apresentado também bons números, mas foi a partir dali que efetivamente eu comecei a jogar como um atacante. E facilitou muito o meu jogo pelas minhas características como a potência, a velocidade, a facilidade de atacar os espaços", contou.

"Hoje é a posição que eu mais me sinto confortável para jogar, que é mais perto da última linha. Não especificamente como um nove, como um centroavante, como as pessoas acham, mas como um atacante mesmo, com liberdade que possa cair para os dois lados, atacar a última linha, estar sempre em busca do gol, finalizando. Acho que o Abel tem todas as maneiras, as formas de poder me utilizar. Já joguei muito como ponta também, mas o Abel tem uma capacidade imensa de ler o jogador e saber qual o lugar correto para ele no time, então eu vou estar disposto a ajudar o Palmeiras em qualquer posição", seguiu.

Paulinho passou por cirurgia para correção de uma lesão de tratamento de fratura por estresse na tíbia da perna direita. Durante grande parte da última temporada, o jogador atuou "no sacrifício" como revelou também em sua apresentação. Por enquanto, segue longe dos gramados e não estipula um prazo para retorno.