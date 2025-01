Palmeiras inscreve Martínez e Paulinho para o Paulista; confira os nomes

A lista de jogadores relacionados para o Paulista é dividida em A e B. A primeira permite a inscrição de até 30 jogadores e precisa ser enviada à FPF até o dia 11 de fevereiro, pensando na primeira fase do Estadual. Já a segunda é composta somente por garotos da base e é ilimitada.

Com novidades nas listas, o Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Guarani, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

A equipe palmeirense está na vice-liderança do Grupo D, com oito pontos, quatro atrás do São Bernardo. Diante do Bugre, o Palmeiras busca retomar o caminho das vitórias depois de uma derroa e um empate na competição nas duas últimas rodadas.

Veja os inscritos do Palmeiras para a disputa do Paulistão:

Lista A

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus