Oscar prevê jogo difícil contra o Santos, mas confia em bom resultado do São Paulo na Vila Belmiro

Na #SPFCplay, você confere um bate-papo com Oscar e as informações do último treino antes do clássico com o Santos!

? Assista: https://t.co/kVF36xevgZ#VamosSãoPaulo ??

? Gutierre Filmes pic.twitter.com/GWWJ0pL2WH

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 1, 2025

Esse vai ser o segundo clássico do São Paulo na temporada. No último domingo, a equipe derrotou o Corinthians, por 3 a 1, no Morumbis. Na ocasião, Oscar fez a diferença com um gol e uma assistência. Inclusive, foram as primeiras participações em gols do meia desde seu retorno ao Brasil.

Depois de ficar no banco de reservas na vitória sobre a Portuguesa, na última quarta-feira, por 2 a 1, Oscar deve ser titular no clássico deste sábado.