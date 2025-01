Onde assistir à apresentação de Neymar no Santos? Veja canais de transmissão

Neymar retorna ao Santos depois de 12 anos - Reinaldo Campos/Alamy Stock Photo

Títulos de Neymar pelo Santos

Neymar iniciou nos profissionais do Santos no ano de 2009 e permaneceu no clube até 2013, quando foi negociado com o Barcelona.

Com a camisa do Peixe, o meia-atacante disputou 225 jogos e marcou 136 gols. Além disso, levantou seis títulos: três campeonatos paulista (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Libertadores (2011) e uma Recopa (2012).