Neymar se vê "praticamente pronto" para estrear pelo Santos e brinca: "Jogo até de goleiro"

Após a apresentação na Vila Belmiro, os torcedores do Santos querem saber quando Neymar vai restrear. E se dependesse do atacante, ele entraria em campo já neste sábado, no clássico contra o São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

"Não dá tempo de jogar amanhã. Falei pra me inscrever. Se desse, jogava 30 minutinhos (risos). Estou bem melhor fisicamente. Não estou 100% ainda. Preciso de minutos e jogos e não é só com treino que vou estar bem fisicamente de novo. Vou ganhar isso com o tempo, com jogos. Estava me sentindo bem no Al-Hilal. Chego praticamente pronto", disse.

O jogador de 32 anos ainda não pode atuar pois não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e inscrito no Estadual. Ele assinou o contrato com o Alvinegro Praiano no fina da tarde desta sexta-feira.