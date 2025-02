Neymar chora de felicidade ao citar importância do pai em "volta surreal" ao Santos

O abraço no pai! #ThePrinceIsBack ?? pic.twitter.com/rAkULXBWtU

? Santos FC (@SantosFC) February 1, 2025

"Meu pai é o cara mais importante da minha vida, desde pequeno ele me acompanha e sempre foi meu escudo. Hoje a gente está muito feliz. Eu tiro o chapéu. Ele é chato demais, pega no pé de todo mundo, mas é crucial na minha vida. O choro é de felicidade porque eu venci. Não foi fácil, tive muitas turbulências, mas voltar para casa com este prestígio, de receber a 10 do Rei, é algo surreal. Nunca imaginei isso na minha vida. Só tenho que agradecer a Deus e viver da melhor maneira possível", completou.

Neymar, que rescindiu com o Al-Hilal, assinou um contrato de seis meses com o Santos, com possibilidade de prorrogação. Ele será o camisa 10 do time.

O atacante defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.