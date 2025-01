Minas e Campinas vencem no tie-break e vão se enfrentar na semifinal da Copa Brasil de vôlei masculino

A segunda vaga na semifinal da #CopaBrasil é do Itambé Minas! ?? #vôlei pic.twitter.com/CHczxmjYri

O jogo entre Campinas, terceiro colocado na Superliga, e Suzano, sexto colocado, também foi equilibrado e decidido no tie-break. No duelo de paulistas, ocorrido no Ginásio do Taquaral, em Campinas, os campinenses levaram a melhor e venceram por 3 sets a 2, com parciais de 25/18, 25/23, 21/25, 28/30 e 15/12.

O Campinas começou mais ligado na partida e abriu 2 a 0 nos primeiros sets. O Suzano conseguiu se reerguer no jogo, venceu o terceiro set e ganhou sobrevida para o restante do confronto. O quarto set foi decidido no detalhe. As equipes não abriram brechas e travaram um grande embate ponto a ponto. O jogo passou dos 25 pontos, e o Suzano empatou a partida com vitória por 30 a 28. No tie-break, o Campinas fez 15/12 para sair de quadra com a classificação.