João Vitor "Jacaré" agrada à comissão técnica do Corinthians e pode receber oportunidade no Paulista

O lateral direito João Vitor "Jacaré" é visto com bons olhos pela comissão técnica do Corinthians. O jovem ficou de fora da Copinha, mas vem completando os treinos no CT Joaquim Grava desde a pré-temporada, até ser relacionado pela primeira vez no profissional diante da Ponte Preta, na última quarta-feira.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o garoto de apenas 18 anos é avaliado internamente como um lateral de força e velocidade. O jogador tem passado confiança para Ramón e Emiliano Díaz, e existe a possibilidade de receber chance no profissional em meio à maratona de jogos da equipe no Paulistão.

Em 2024, João Vitor atuou pela equipe sub-17, tendo participado de 32 jogos (16 como titular), com um gol e uma assistência. O defensor, que chegou ao clube em junho de 2022, assinou seu primeiro contrato profissional com o Timão em novembro de 2024, com validade até outubro de 2027. Sua multa rescisória é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 305 milhões) para o mercado externo.